5 ნოემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 5 ნოემბერს 10:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წინუბანი, მარტყოფი, ნორიო, ნასაგური და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოლაოღლი, ცოპი, ხულდარა, სადახლო და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს წალკაში არისტოტელეს, კოსტავას, ჭელიძის, გაგარინის და მიმდებარე ქუჩებზე; 16:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აქთაკლია, გაჩიანი, კარათაკლია, ყარაჯალარი და მიმდებარე სოფლებში; 16:30-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კიზილ-აჯლო, ჯანდარი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.