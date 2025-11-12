ერდოღანის განცხადებით, საქართველოში ჩამოვარდნილი თურქული თვითმფრინავის შავი ყუთი ნაპოვნია

თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა, რომ საქართველოში ჩამოვარდნილი C-130 ტიპის თურქული სამხედრო-სატრანსპორტო თვითმფრინავის შავი ყუთი მაშველებმა იპოვეს. ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს.
„ჩვენი თვითმფრინავის შავი ყუთი ნაპოვნია, მისი შესწავლა დაწყებულია“, – განაცხადა ერდოღანმა.
ამასთან ერთად, თურქეთის ლიდერმა აღნიშნა, რომ მაშველებმა 19 თურქი სამხედროს ცხედარს მიაკვლიეს.
„ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ადგილზე ვაკვირდებით გამოძიებას. გამოძიებისთვის საჭირო ყველა პირობას უზრუნველყოფთ, რათა ინციდენტის ყველა გარემოება დადგინდეს“, – დასძინა მან.