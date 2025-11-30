ინდონეზიაში, მალაიზიასა და ტაილანდში ტროპიკული შტორმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 500-ს გადააჭარბა

ინდონეზიაში, მალაიზიასა და ტაილანდში ძლიერი წვიმების შედეგად გამოწვეული წყალდიდობებისა და მეწყრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 500-ს გადააჭარბა, – ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს.
ინდონეზია, მალაიზი და ტაილანდი მასშტაბური ნგრევის წინაშე დგანან მალაკის სრუტეში ჩამოყალიბებული იშვიათი ტროპიკული შტორმის შემდეგ, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში ძლიერ წვიმებსა და ქარს იწვევდა. ინდონეზიაში 336 ადამიანი დაიღუპა, ტაილანდში – 170, ხოლო მალაიზიაში – 2.
აღნიშნულ ქვეყნებში სამაშველო სამსახურების წარმომადგენლები კვლავ ცდილობდნენ წყალდიდობით დაზარალებულ ტერიტორიებზე შესვლას. წყალდიდობის დონე შემცირდა და სამივე ქვეყანაში ათიათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, სტიქიის შედეგად 4 მილიონზე მეტი ადამიანი დაზარალდა – თითქმის 3 მილიონი სამხრეთ ტაილანდში და 1.1 მილიონი დასავლეთ ინდონეზიაში.
ამასთან, ბენგალის ყურის გასწვრივ, შრი-ლანკაში ციკლონს კიდევ 153 ადამიანი ემსხვერპლა, ხელისუფლების ცნობით, 191 ადამიანი დაკარგულად ითვლება, ხოლო ნახევარ მილიონზე მეტი ადამიანი დაზარალდა.