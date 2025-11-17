ინიციატივა, რომელიც ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის და თავად ადმინისტრაციის გაუქმებას ითვალისწინებს, პარლამენტში ინიცირებულია – ლიკვიდაცია 2026 წლის 1-ელი იანვრიდან მოხდება

ინიციატივა, რომელიც ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის და თავად ადმინისტრაციის გაუქმებას ითვალისწინებს, პარლამენტში ინიცირებულია.
ადმინისტრაციის ლიკვიდაცია 2026 წლის 1-ელი იანვრიდან მოხდება.
უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, უქმდება ორი კანონი: – “ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ“ და “ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე დაზარალებულთა ქონებრივი რესტიტუციისა და კომპენსაციის შესახებ“.
საკითხის ინიციატორები “ქართული ოცნების“ დეპუტატები არიან.
“2006 წლის ნოემბერში, “ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლების ორგანიზებით ცხინვალის რეგიონში არაკონსტიტუციური არჩევნები ჩატარდა, რომლის შედეგად ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი“ გამოცხადდა და ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიული მთავრობა“ ჩამოყალიბდა. ამ ნაბიჯით იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ სეპარატისტულ პროცესებს ირიბი ლეგიტიმაცია მიანიჭა, რაც საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების აშკარა და მძიმე ღალატი იყო.
რამდენიმე თვის შემდეგ, 2007 წლის ივნისში, კვლავ კონსტიტუციის დარღვევით შეიქმნა “დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია“, რომელიც იმავე არაკონსტიტუციური ალტერნატიული მთავრობის ბაზაზე დაფუძნდა. ამ გადაწყვეტილებით ხელოვნურად აღდგა 1990 წელს გაუქმებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრები, რაც შემდგომში იქცა ერთ-ერთ ხელშემწყობ გარემოებად 2008 წლის რუსული სამხედრო აგრესიისა და საქართველოს ისტორიული რეგიონის – სამაჩაბლოს ოკუპაციისთვის.
დღევანდელი გადასახედიდან ნათელია, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილებები გარე ძალების გეოპოლიტიკური თამაშის ნაწილი იყო, რომელშიც საქართველოს “შესაწირი პაიკის“ როლი დაეკისრა. სააკაშვილის ხელით გატარებულმა პოლიტიკამ რეგიონში ვითარების ესკალაცია გამოიწვია და საბოლოოდ ქვეყანა ომამდე მიიყვანა.
ამ ფონზე, საქართველოს პარლამენტის წევრებმა აღნიშნული გადაწყვეტილება შეაფასეს როგორც უხეში ღალატი საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, რაც აისახა კონსტიტუციურ სარჩელშიც, რომლითაც მოთხოვნილია “ნაციონალური მოძრაობის“ არაკონსტიტუციურად გამოცხადება.
ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ იმ ფონზე, როცა საქართველო წლებია არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერებაზე მუშაობს, “ნაციონალური მოძრაობის“ რეჟიმის მიერ “სამხრეთ ოსეთის“ ტერმინის თუნდაც ირიბი გამოყენება იმთავითვე იყო კონსტიტუციის და ეროვნული ინტერესების ღალატი. არავითარი „სამხრეთ ოსეთი“ ქართულ სამართლებრივ თუ პოლიტიკურ სივრცეში არ არსებობს.
შესაბამისად, მთავრობასთან კონსულტაციის შედეგად, მივიღეთ გადაწყვეტილება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის გაუქმების შესახებ.
აქვე, ხაზი უნდა გაესვას, რომ ფუნქციონირებას განაგრძობენ ახალგორის, ქურთის, თიღვისა და ერედვის მუნიციპალიტეტები, რომლებიც კონსტიტუციის სრული დაცვით არჩეულ იქნენ 2006 წელს. ეს მუნიციპალიტეტები არიან ერთადერთი ლეგიტიმურად არჩეული და მოქმედი ხელისუფლება ცხინვალის რეგიონში და ამით, საქართველოს სამართლებრივი და კონსტიტუციური ჩარჩოს ერთადერთი კანონიერი გაგრძელება”, – განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე.