ქვემო ქართლის რეგიონში ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებელი საგანგაშო მდგომარეობაა

ქვემო ქართლის რეგიონში ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებელი საგანგაშო მდგომარეობას ქმნის – მშობლების ყურადღება სასიცოცხლო დაავადებებისგან დაცვის აუცილებლობაზე!
კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ ქვემო ქართლის რეგიონი იმუნიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩევა ქვეყნის მასშტაბით, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ბავშვების ჯანმრთელობასა და რეგიონის საზოგადოებრივ იმუნიტეტს. ეს ნიშნავს, რომ მშობელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს ამბობს ან თავს იკავებს ბავშვების ვაქცინაციისგან სიცოცხლისთვის საშიში დაავადებების წინააღმდეგ.
საგანგაშო სტატისტიკა ქვემო ქართლში მიუხედავად იმისა, რომ იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამა უფასო ვაქცინაციას უზრუნველყოფს, ქვემო ქართლში მაჩვენებლები კვლავ ჩამორჩება სხვა რეგიონების მონაცემებს. ეს ტენდენცია მიუთითებს როგორც ინფორმირებულობის ნაკლებობაზე, ასევე ანტივაქსერული მითების გავლენასა და შესაძლო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გამოწვევებზე რეგიონის ზოგიერთ დასახლებაში.
ვაქცინაციის უმნიშვნელოვანესი როლი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტები ერთხმად აცხადებენ: ვაქცინაცია არის ერთ-ერთი უდიდესი სამედიცინო მიღწევა და ბავშვის დაცვის საუკეთესო გზა.
სიცოცხლის გადარჩენა: ვაქცინები იცავს ბავშვებს ისეთი პოტენციურად სასიკვდილო დაავადებებისგან, როგორებიცაა პოლიომიელიტი, წითელა, ყივანახველა, დიფტერია, ტეტანუსი და ყბაყურა.
იმუნიტეტის შექმნა: აცრა ხელს უწყობს ორგანიზმში იმუნური პასუხის განვითარებას, რაც დაავადების შეხვედრის რისკს მინიმუმამდე ამცირებს.
ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები მოუწოდებენ მშობლებს, კრიტიკულად შეაფასონ ინფორმაციის წყაროები და იხელმძღვანელონ ოფიციალური, მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემებით.
პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალედრის მიხედვით საქართველოში:
BCG აცრა კეთდება დაბადებიდან 0-5 დღის განმავლობაში;
Hep B (მონო) – დაბადებიდან 12 საათის განმავლობაში;
DPT-HIb-HepB – 2.3.4 თვის ასაკში;
OPV – 2, 3, 4, 18 თვის, 5 წლის ასაკში;
ROTA – 2, 3 თვის ასაკში;
MMR – 12 თვის და 5 წლის ასაკში;
DT – 5 წლის ასაკში;
Td – 14 წლის ასაკში და შემდეგ ყოველ 5 წელიწადში 55 წლის ასაკამდე.
იმუნიზაცია სრულყოფილად ითვლება იმ შემთხვევაში, თუ:
– 1 წლამდე ასაკში ბავშვს ჩატარებული აქვს 10 აცრა: ბცჟ, ჰეპ ბ(0),
3 (დყტ+ჰეპ ბ+ჰიბ), 3 ოპვ და 2 როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო აცრა;
– 1 წლიდან 2 წლამდე ასაკში 3 აცრა: წწყ, დყტ და ოპვ ;
– 5 წლის ასაკში 3 აცრა: დტ, ოპვ და წწყ;
– 14 წლის ასაკში 1 აცრა – ტდ.