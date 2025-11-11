11ნოემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 11 ნოემბერს 08:00-დან 11:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში მერაბ კოსტავას, ტაბიძის, ნარიმანოვის, საიათნოვას და მიმდებარე ქუჩებზე;
11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განთიადი, მაშაერა, ჯავახი, ვარდისუბანი, ტნუსი, გედაგდაღი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კიზილ-აჯლო, ტაზა-მახალა, შახტოსტროი, ჯანდარა და მიმდებარე სოფლებში;
16:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნციპალიტეტის სოფელ ჯანდარაში;
11:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თამარისი, ქოლაგირი, ცურტავი, მუხრანა და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 11:10 საათამდე და 14:50-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, რატევანი, მამხუტი, ძველი ქვეში და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.