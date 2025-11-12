12 ნოემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 12 ნოემბერს 10:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, დიდი ლილო, თელეთი, საცხენისი და მიმდებარე სოფლებში; 10:30-დან 10:35 საათამდე და 16:55-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბანში აღმაშენებლის, კოსმონავტების, სადგურის, ასათიანის და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოლაოღლი, ხულდარა, კიროვკა, ახლო ლალო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:05 საათამდე და 14:50-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შაუმიანი, კაჩაგანი, აღმამედლო, კასუმლო, ტაკალო, ქვემო სარალი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში ნარიმანოვის, სამედ-ვურგუნის, ახუნდოვის, რასულზადეს და მიმდებარე ქუჩებზე; 12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში ლეონიძის, მესხიშვილის, მეგობრობის, შარტავას და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 12:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვახტანგისი, ნაზარლო, ქესალო, კაპანახჩი და მიმდებარე სოფლებში; 17:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თელეთი, კუმისი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.