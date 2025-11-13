13 ნოემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 13 ნოემბერს 11:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლემშვენიერა, ჯანდარა, მზიანეთი და მიმდებარე სოფლებში;
14:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში მე-17, მე-16, მე-19, მე-18, მე-7 მიკრრაიონებში არსებულ და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს;
15:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.