17 ნოემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 17 ნოემბერს 10:30-დან
11:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
რუსთავში მე-15, მე-7, მე-14 მიკრორაიონებში არსებული კორპუსების ნაწილს,
ლომოურის, შარტავას, მესხიშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული
კორპუსების ნაწილს; 11:00-დან 11:05 საათამდე და 17:55-დან 18:00 საათამდე
აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, საკირე, გორა,
გუგუთი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე,
ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.