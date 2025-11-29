2026 წლის ბიუჯეტის პროექტით, 70 წელს ზემოთ მყოფი პირებისთვის პენსია 45 ლარით, 70 წლამდე მოქალაქეებისთვის კი 20 ლარით გაიზრდება

ავტორი
tv4
-

2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად, 70 წელს ზემოთ მყოფი პირებისთვის პენსიის 45 ლარით, 70 წლამდე მოქალაქეებისთვის კი 20 ლარით­ გაზრდა იგეგმება.

 

პროექტით, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 840,0 მლნ ლარზე მეტით, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 

70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია იზრდება 45 ლარით და განისაზღვრება 495 ლარის ოდენობით. ამავე კატეგორიის პენსიონერთა პენსია მაღალმთიან დასახლებებში თითქმის 594 ლარს გაუტოლდება; 70 წლამდე პირთა პენსია იზრდება 20 ლარით და განისაზღვრება 370 ლარის ოდენობით, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში 444 ლარი იქნება; გარდა პენსიისა, გათვალისწინებულია მკვეთრად გამოხატული და 18 წლამდე შშმ პირების სოციალური გასაცემლის ზრდა 45 ლარით, ხოლო დანარჩენი კატეგორიის შშმ პირთა გასაცემლის ზრდა 20 ლარით; ჯამში სოციალური პროგრამების დაფინანსება 6,9 მილიარდ ლარს აჭარბებს; ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად გამოყოფილია 2,2 მილიარდ ლარზე მეტი, მათ შორის გათვალისწინებულია პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის ხელფასების 10%-იანი ზრდა; დევნილთა სახლებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 240,0 მლნ ლარი.

 