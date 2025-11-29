2026 წლის ბიუჯეტის პროექტით, 70 წელს ზემოთ მყოფი პირებისთვის პენსია 45 ლარით, 70 წლამდე მოქალაქეებისთვის კი 20 ლარით გაიზრდება

2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად, 70 წელს ზემოთ მყოფი პირებისთვის პენსიის 45 ლარით, 70 წლამდე მოქალაქეებისთვის კი 20 ლარით გაზრდა იგეგმება.
პროექტით, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 840,0 მლნ ლარზე მეტით, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია იზრდება 45 ლარით და განისაზღვრება 495 ლარის ოდენობით. ამავე კატეგორიის პენსიონერთა პენსია მაღალმთიან დასახლებებში თითქმის 594 ლარს გაუტოლდება; 70 წლამდე პირთა პენსია იზრდება 20 ლარით და განისაზღვრება 370 ლარის ოდენობით, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში 444 ლარი იქნება; გარდა პენსიისა, გათვალისწინებულია მკვეთრად გამოხატული და 18 წლამდე შშმ პირების სოციალური გასაცემლის ზრდა 45 ლარით, ხოლო დანარჩენი კატეგორიის შშმ პირთა გასაცემლის ზრდა 20 ლარით; ჯამში სოციალური პროგრამების დაფინანსება 6,9 მილიარდ ლარს აჭარბებს; ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად გამოყოფილია 2,2 მილიარდ ლარზე მეტი, მათ შორის გათვალისწინებულია პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის ხელფასების 10%-იანი ზრდა; დევნილთა სახლებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 240,0 მლნ ლარი.