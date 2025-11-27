27 ნოემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27 ნოემბერს 10:00-დან 10:30 საათამდე და 16:30-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნორიო, მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 12:00 საათამდე და 17:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში თოდრიას, მესხიშვილის, მეგობრობის კლდიაშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, ამამლო, კამარლო, დაგარახლო და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალტეტის სოფლებში ჩხიკვთა, საღრაშენი, წინწყარო და მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაზარლო, ვახტანგისი, კალინინო და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.