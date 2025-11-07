7 ნოემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 7 ნოემბერს 10:00-დან 12:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასურეთი, წინწყარო, კოდა, ირაგა და მიმდებარე სოფლებში; 10:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სართიჭალა, დიდი ლილო, გამარჯვება, თელეთი და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 12:30 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, ამამლო, დალარი, ბაზაქლო და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კიზილაჯლო, ტაზა-მახალა და მიმდებარე სოფლებში; 12:30-დან 16:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თელეთი, ახალწყალი, კუმისი და მიმდებარე სოფლებში; 17:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში გამსახურდიას, კოსტავას, მუსხელიშვილის, ლესელიძის და მიმდებარე ქუჩებზე. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.