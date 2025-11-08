8-9-10 ნოემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 8 ნოემბერს 08:00-დან
11:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
მარნეულში კოსტავას, ნარიმანოვის, წერეთლის, ჟორდანიას და მიმდებარე
ქუჩებზე; 11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში განთიადი, დიდი დმანისი, მაშავერა, ჯავახი, კიზილქილისა,
ბოსლები და მიმდებარე სოფლებში;
9 ნოემბერს 12:00-დან 19:00 საათამდე
აბოენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კიზილ-აჯლო, ჯანდარა,
ტაზა-მახალა და მიმდებარე სოფლებში;
10 ნოემბერს 11:00-დან 15:00 საათამდე
აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნახიდური, ცურტავი,
დაბა თამარისი, მუღანლო და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 11:10 საათამდე
და 14:50-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის და თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, მამხუტი, ძველი ქვეში, მუშევანი,
ხატისოფელი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე,
ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.