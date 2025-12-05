სუს-მა BBC-ის რეპორტაჟთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში, ზვიად ხარაზიშვილი, იგივე „ხარებაც“ გამოკითხვა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი, ზვიად ხარაზიშვილი, იგივე „ხარება“ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოიკითხა.
არსებული ინფორმაციით, ზვიად ხარაზიშვილი BBC-ის მიერ მომზადებულ საგამოძიებო მასალასთან დაკავშირებით დღეს გამოიკითხა. უწყებაში ჩვენება მისცა ასევე შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმაც.
ცნობისთვის, BBC-მ მოამზადა და გამოაქვეყნა საგამოძიებო მასალა, რომლის მიხედვით, 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში საპროტესტო აქციების დასაშლელად ნივთიერება „კამიტი“ გამოიყენეს, რომლის გამოყენება ბოლოს I მსოფლიო ომის დროს მოხდა.აღნიშნული რეპორტაჟის გავრცელების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო. ეს მუხლებია: – სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და უცხოეთის ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება.