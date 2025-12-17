შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, „გუშინდელ საპროტესტო აქციაზე შსს-მ დემონსტრანტები გააფრთხილა და შეახსენა, რომ ახალი კანონი ძალაში შევიდა და დაემორჩილონ ახალი კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს“.
მისი თქმით, როგორც წარიმართება შეკრება-მანიფესტაცია, იმის მიხედვით იმოქმედებს პოლიცია და თუ კანონის მოთხოვნები დაირღვევა, შსს-ც შესაბამისად მოიქცევა.
“თუ [სამანქანო და საფეხმავლო] სავალ ნაწილზე იმართება და იგეგმება აქცია, ამ შემთხვევაში უნდა იყოს გაფრთხილება. რაც შეეხება სავალი ნაწილის ჩაკეტვის უფლებას, გათვალისწინებულია კანონით იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვა მიმდებარე ტერიტორიაზე ვერ გამოხატავენ პროტესტს და არ არის საკმარისი სივრცე. თუ საკმარისი რაოდენობა არ არის, პოლიციას შესაბამისი ზომების მიღების უფლება აქვს.
[გუშინ] არც არავინ დაუკავებიათ. გაფრთხილების მიზანი იყო ის, რომ ახალი კანონი ძალაში შევიდა და დაემორჩილონ ახალი კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.
როგორც შეკრება-მანიფესტაცია წარიმართება, იმის მიხედვით იმოქმედებს პოლიცია. თუ კანონის მოთხოვნები დაირღვევა, ვიმოქმედებთ შესაბამისად”, – განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძემ.