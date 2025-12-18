18 დეკემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 18 დეკემბერს 11:00-დან 13:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლემშვენიერა, ჯანდარა, ნაგები და მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კულარი, კირიხლო, ცხენსაშენი და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბირქენდი, ალგეთი, სადახლო და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.