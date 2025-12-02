2 დეკემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 2 დეკემბერს 11:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზილაჯლოში და ჯანდარის დასახლებაში;
12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნორიო, მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში;
13:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციოპალიტეტის სოფლებში ბეშთაშენი, იმერა, სამადლო და მიმდებარე სოფელბში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.