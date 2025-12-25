25 დეკემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 25 დეკემბერს 10:00-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს ბოლნისში წმინდა ნინოს, ჩოლოყაშვილის, ფარნავაზ მეფის, რობაქიძის და მიმდებარე ქუჩებზე; 10:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აკაურთა, ზვარეთი, რატევანი და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 11:45 საათამდე და 18:15-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს რუსთავში ლესელიძის, მესხიშვილის, შიო არაგვისპირელის, ტაბიძის და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:30-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კამარლო, დაგარახლო, ქარიანი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებ სგარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლელაშხა, კაპანახჩი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კაჩაგანი, აღმამედლო, ტაკალო, ხანჯიგაზლო და მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში სამედ ვურგუნის, ნარიმანოვის, ერეკლე მეორის, ალგეთის და მიმდებარე ქუჩებზე. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.