26 დეკემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 26 დეკემბერს 11:00-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კესალო, ლეჟბადინი, კაპანახჩი, ქურთლიარი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სამება, განთიადი, ხადიკი, დარაკოვი და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, ამამლო, ბაზაქლო, გუგუთი, მთისძირი და მიმდებარე სოფლებში; 15:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვარკეთილის მეურნეობა, დიდი და პატარა ლილო, ქვიშიანი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.