29 დეკემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 29 დეკემბერს 12:00-დან 15:00
საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შუწყდებათ აბონენტებს მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, მოლაოღლი, ხულდარა, ცოპი, ხოჯორნი,
თაზაკენდი, ზემო სარალი.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება
ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.
