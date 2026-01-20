თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე დაკავებული პირები კვლავ პატიმრობაში დატოვა.
ბრალდებულთა ადვოკატების ნაწილმა სასამართლოში აღკვეთი ღინისძიება პატიმრობის გაუქმებით, ნაწილმა კი ალტერნატივის სახით, გირაოს გამოყენებით იშუამდგომლა. მოტივად კი, დაცვის მხარემ დაასახელა ის, რომ საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებებით მათი დაცვის ქვეშ მყოფების ბრალეულობა არ იკვეთება.
აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობის ძალაში დატოვება მოითხოვა პროკურატურამ, მოტივად კი ბრალდებულების მხრიდან მოწმეებზე ზემოქმედება, მიმალვისა და ხელახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეები დაასახელა. საბოლოო ჯამში, სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და 2025 წლის 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე დაკავებულები კვლავ პატიმრობაში დატოვა.
ცნობისთვის, ათონელის სასახლესთან, 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბექა ქელეხსაშვილს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელა ქარდავას, ვახტანგ ფიცხელაურს, ალექსანდრე ხაბეიშვილს, აბო ნავერიანს, ანტონ უპერს, ავთანდილ სურმანიძეს, გიორგი მულაძეს და თემურ ქურციკიძეს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222-ე მუხლის მე-2 ნაწილის “ა“ ქვეპუნქტით წარედგინათ, რაც სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას გულისხმობს ჩადენილს ჯგუფურად. მათ ბრალდება სსსკ-ის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილითაც აქვთ წარდგენილი, რაც ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას გულისხმობს.
მარიამ მეყანწიშვილს ბრალდება სსსკ-ის 226-ე მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებას გულისხმობს.
ნანა სანდერს ბრალდება სსსკ-ის 225-ე მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა, რაც ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას გულისხმობს და სასჯელის ზომად 6-დან 9- წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მას ბრალდება ასევე წარდგენილი აქვს სსსკ-ის 317-ე მუხლითაც, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 9- წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.