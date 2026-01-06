ქრისტეშობის ღამეს მორწმუნეები ტრადიციისამებრ, ფანჯრებთან სანთლებს დაანთებენ.
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის, ილია მეორის კურთხევით, ბოლო წლებია მორწმუნეები შობის ღამეს ფანჯარაში სანთელს ანთებენ. სანთელს ძირითადად, ისინი ანთებენ, რომლებიც საშობაო ლიტურგიაზე ღამით, ტაძარში ვერ მიდიან.
„შობის ღამეს ფანჯარასთან ანთებული სანთელი მიპატიჟებაა, ნიშანია იმისა, რომ ჩვენი სახლისა და გულის კარი ღიაა, რათა იქ მესია დაიბადოს“, – განაცხადა უწმინდესმა ერთ-ერთი ქადაგების დროს.