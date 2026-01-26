27 იანვარს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27 იანვარს 11:00-დან 13:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თაზაქენდი, ბირლიკი, როზა, ბოტანიკა და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თამარისი, არქევანი, ფარიზი და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საყდრიონი, აიაზმა, ნარდევანი და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს თბილისის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნასაგური, დიდი ლილო, სამგორი, ვარკეთილის მეურნეობა და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.