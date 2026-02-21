„კულასა“ და „ბატონოს“ დამფუძნებელს, ივანე გოგლიძეს, რომელიც ფალსიფიცირებული თევზის კონსერვების წარმოება-გასაღებისთვის დააკავეს, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა.
დაცვის მხარე 500 000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ მის გათავისუფლებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ აღნიშნული არ დააკმაყოფილა.
ადვოკატის, კახა წერეთლის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ ეთანხმება.
ცნობისთვის, ივანე გოგლიძეს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 197-ე მუხლის მესამე ნაწილით წარედგინა, რაც საკვები პროდუქტის ფალსიფიკაციას გულისხმობს, რასაც შეეძლო საფრთხე შეექმნა ადამიანის სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახედ და ზომად 5 – დან 7- წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.