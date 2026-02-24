პროკურატურა – იანვარ-თებერვალში, 7 სხვადასხვა საქმეზე, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის, კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის და სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების იძულების ფაქტებზე 12 პირი გამოავლინეს

თბილისის პროკურატურის პირადი ცხოვრების ხელყოფის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თანამშრომლებმა, 2026 წლის იანვარ-თებერვალში, შვიდ სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის, კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის და სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების იძულების ფაქტებზე 12 პირი გამოავლინეს. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს.
„ბრალდება წარედგინა პირს, რომელიც სხვადასხვა ინტერნეტ აპლიკაციის საშუალებით უკანონოდ ახდენდა დაზარალებულთა პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების მოპოვებას და შენახვას, ხოლო მოპოვებული მასალის გავრცელების მუქარით დაზარალებულების მიმართ ახდენდა სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების იძულებას (საერთო ჯამში 7 ეპიზოდი). ბრალდებული სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე პატიმრობაში იმყოფება და წინასასამართლო სხდომის თარიღის განსაზღვრაზე მოსამართლე უახლოეს დღეებში იმსჯელებს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით და 139-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენისთვის წარედგინა.
4 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მხილებულია 6 პირი, მათ შორის 3 არასრულწლოვანი, რომლებმაც უკანონოდ მოიპოვეს, შეინახეს და გაავრცელეს დაზარალებულების, მათ შორის არასრულწლოვანის ინტიმური შინაარსის შემცველი ფოტო და ვიდეო მასალა. სამ არასრულწლოვანს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის (აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს) წარედგინა, სამ პირს კი – 157-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით.
ასევე, სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო ორი პირის მიმართ, რომლებმაც ფარულად ჩაიწერეს და შეინახეს დაზარალებულის პირადი და სექსუალური ცხოვრების ამსახველი ვიდეოჩანაწერი. ბრალდებულები სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე პენიტენციურ დაწესებულებაში იხდიან სასჯელს. ორივე მათგანს ბრალდება, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის წარედგინათ.
მხილებულია ასევე 3 პირი, რომლებმაც, მცირეწლოვანი ბავშვის აქსესუარში (ჩაფხუტში) დაამონტაჟეს ხმის ჩამწერი მოწყობილობა, რომელიც ბავშვს, კერძო საუბრების ჩაწერის მიზნით გაატანეს დაზარალებულის და მისი ოჯახის წევრების საცხოვრებელ სახლში. სამივე მათგანს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158-ე მუხლით წარედგინა”, – აღნიშნულია ინფორმაციაში.