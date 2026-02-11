11 თებერვალს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 11 თებერვალს 10:30-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აქთაკლია, კარათაკლია, გაჩიანი, ფოლადაანთკარი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყიზილაჯლო, ნაგორნაია, ძველი კარიერი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:05 საათამდე და 17:00-დან 17:05 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, დარბაზი, რატევანი, მამხუტი, ჭაპალა და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, საცხენისი, დიდი ლილო, ახალსოფელი და მიმდებარე სოფლებში; 13:30-დან 17:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაზარლო, ვახტანგისი, ქესალო, ვარკეთილის მეურნეობა და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.