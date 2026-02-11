12 თებერვალს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 12 თებერვალს 10:30-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარატაკლია, აღთაკლია, გაჩიანი, ყარაჯალარი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში კუში, ოზნი, ბერთა, ბურნაშეთი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, საცხენისი, ნასაგური, მუღანლო, სართიჭალა და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:05 საათამდე და 14:55-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს თეთთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, ძველი ქვეში, ნახიდური, მამხუტი და მიმებარე სოფლებში; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარაბულახი, სალამალეიქი, უსეინქენდი, გედაგდაღი და მიმდებარე სოფლებში; 17:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბირქენდი, ალგეთი, თაზაქენდი, აზიზქენდი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.