13 თებერვალს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 13 თებერვალს 07:00-დან 08:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, 26 მაისის, მერაბ კოსტავას და მიმდებარე ქუჩებზე; 12:00-დან 12:30 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ორბეთი, პანტიანი, წვერი, ღვევი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სვანეთი, ტალავერი, ფოლადაური, მუხრანა და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკაში; 14:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნასაგური, სამგორი, დიდი და პატარა ლილო, ვარკეთილის მეურნეობა, მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში; 14:10-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბეშთაშენი, ხაჩკოვი, ახალშენი, კაბური და მიმდებარე სოფლებში; 14:30-დან 18:00 საათამდე გარდაბნი სმუნიციპალიტეტის სოფლებში კუმისი, კაჩაგანი, თელეთი, ხანჯიგზალო და მიმდებარე სოფლებში; 16:50-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელბში ნაზარლო, თბილწყარო, ბოტანიკა, ლელაშხა, თაზაქენდი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.