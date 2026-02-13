16 თებერვალს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 16 თებერვალს 10:00-დან 10:02 საათამდე და 11:58-დან 12:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს რუსთავში რჩეულიშვილის, გიორგაძის, ტოლსტოის, გრანელის, გოგოლის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების აწილს, ასევე გამარჯვებას და ახალ სამგორს; 11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წერეთელი, საბირქენდი, ალგეთი და მიმდებარე სოფლებში, აგრეთვე მარნეულში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.