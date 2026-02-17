17 თებერვალს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 17 თებერვალს 12:00-დან 13:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასურეთი, კოდა, მუხათი, ქოსალარი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მამიშლო, საფარლო, ანგევანი, გუგუთი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 13:00 საათამდე და 18:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, ბაზაქლო, დალარი, ლოქჭანდარი და მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამლივი, გუდარეხი, ორბეთი, აბელიანი და მიმდებარე სოფლებში; 14:30-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლემშვენიერა, ჯანდარა, ნაგები, პობედა და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.