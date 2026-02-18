18 თებერვალს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 18 თებერვალს 11:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კამარლო, დაგარახლო, ქარიანი, სოგუთლო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფოლადაანთკარი, გამარჯვება, ფონიჭალა, გაჩიანი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, კიროვკა, მოლაოღლი, ცოპი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:10 საათამდე და 16:50-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის და მარნეული სმუნიციპალიტეტის სოფლებში შაუმიანი, კაჩაგანი, აღმამედლო, კასუმლო, ტაკალო, ქვემო სარალი და მიმდებარე სოფელბში; 11:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახალშენი, ბეშთაშენი, იმერა, კიარაკი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.