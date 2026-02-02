2 მარტს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 2 მარტს 11:00-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფოლადაანთკარი, გამაჯვება, ფონიჭალა, გაჩიანი, ყარაჯალარი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბეშთაშენი, ხაჩკოვი, არსარვანი, იმერა და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 12:05 საათამდე და 13:55-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განთიადი, დარაკოვი, წინწყარო, გუნიაკალა, სამება და მიმდებარე სოფლებში. სარრეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.