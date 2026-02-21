22-23 თებერვალს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 22 თებერვალს 11:00-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მამხუტი, გამარჯვება, ყარაჯალარი და მიმდებარე სოფლებში; 10:00-დან 12:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამარჯვება, ფოლადაანთკარი და ყარაჯალარი; 23 თებერვალს 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კამარლო, ქარიანი, სოგუთლო და მიმდებარე სოფელბში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.