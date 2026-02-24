24 თებერვალს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 24 თებერვალს 10:00-დან 12:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახალი სამგორი, ლემშვენიერა და მიმდებარე სოფელბში; 11:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, ამამლო, განთიადი, კიზილქილისა და მიმდებარე სოფლებში; 11:40-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს რუსთავში გიორგაძის, გრანელის, ბარნოვის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილში; 12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მამხუთი, ტალავერი, მუხრანა და მიმდებარე სოფლებში; 16:30-დან 17:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წინუბანი, მარტყოფი, ნორიო, ნასაგური და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.