3 თებერვალს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 3 თებერვალს 11:00-დან 13:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, 26 მაისის, გამსახურდიას, მუსხელიშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე; 12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს ბპლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, სავანეთი, ფოლადაური, მუხრანა და მიმდებარე სოფლებში; 17:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კიზილაჯლო, ჯანდარა, ტაზა-მახალა და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.