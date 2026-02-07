7 თებერვალს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 7 თებერვალს 12:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს ბოლნისში არმაშენებლის, ბარათაშვილის, გოგებაშვილის, ლეჩხუმის და მიმდებარე ქუჩებზე; 13:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში ახუნდოვის, ბერიტაშვილის, სამედ-ვურგუნის და მიმდებარე ქუჩებზე; 15:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელბში კუმისი, თელეთი და მიმდებარე სოფლებში; 10:00-დან 10:10 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქესალო, ნაზარლო, ბირლიკი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 10:05 საათამდე 16:55-დან 17:00 საათამადე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარათაკლია, აღთაკლია, გაჩიანი, ფონიჭალა, ფოლადაანთკარი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 12:00 საათამდე და 17:30-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს რუსთავში გაგარინის, ბათუმის, ოსტროვსკის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.