CNN: ჩინეთი ახალი თაობის ბირთვული იარაღის ფარულ ცდებს ატარებს

აშშ-ის სადაზვერვო სამსახურები იუწყებიან, რომ ჩინეთი ახალი თაობის ბირთვული იარაღის ფარული ცდების ჩატარებით არის დაკავებული და ცდილობს კარდინალურად განაახლოს თავისი არსენალი. ინფორმაციას CNN-ი დაზვერვაში მომუშავე წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს.
წყაროები იუწყებიან, რომ ერთი საიდუმლო ცდა 2020 წლის ივნისში პოლიგონ ლოპ-ნურზე ჩატარდა, მიუხედავად იმისა, რომ 1996 წელს პეკინმა საკუთარ თავს ბირთვულ ცდებზე მორატორიუმი დაუწესა.
აშშ-ის დაზვერვა ვარაუდობს, რომ ჩინეთი პატარა სიმძლავრის მქონე ბირთვული ტაქტიკური რაკეტების შექმნას ცდილობს, რათა ისინი რეგიონულ კონფლიქტებში, კერძოდ ტაივანის შეკავების ოპერაციაში გამოიყენოს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ბირთვული პოტენციალის ასეთი მოდერნიზებით პეკინი საკუთარი შესაძლებლობებით რუსეთთსა და აშშ-ს უახლოვდება.
ჩინეთის წარმომადგენლები ბრალდებებს უარყოფენ და მათ პოლიტიკურ და უსაფუძვლო მანიპულაციას უწოდებენ, წერს CNN-ი.
როგორც ამერიკელი ექსპერტები ფიქრობენ, ჩინური ბირთვული ძალების სწრაფი გაფართოება და მოდერნიზება აშშ-თან სტრატეგიული კონკურენციის ჭრილში პეკინის ამბიციებზე მეტყველებს. ჩინეთს სურს საკუთარი არსენალის საიმედოობა უზრუნველყოს.