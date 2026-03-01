1 აპრილს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 1 აპრილს 11:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ილმაზლო, ქეშალო, კაპანახჩი, ამბაროვკა და მიმდებარე სოფლებში; 12:30-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში მეგობრობის, ლერმონტოვის, თავგორაშვილის, კიკვიძის და მიმდებარე ქუჩებზე; 16:00-დან 17:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შაუმიანი, ხიხანი, შულავერი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.