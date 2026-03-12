12 მარტს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 12 მარტს 11:00-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდებათ აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვარკეთილი, ვარკეთილის მეურნეობა, დიდი ლილო. 11:00-დან 14:30 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში აქთაკლია, კარათაკლია, გაჩიანი, ფოლადაანთკარი, ყარაჯალარი, გაჩიანი. 12:00-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ლელაშხა, კაპანახჩი, ქესალო, გარდაბანში ოქტომბრის, 9 აპრილის ქუჩებზე. 12:00-დან 12:05 საათამდე და 15:55-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბანში აზიზბეკოვის, აღმაშენებლის, 1 მაისის, კოსმოდემსკაიას, გორკის, გამარჯვების, რუსთავის, ბაქოს და მიმდებარე ქუჩებზე, სოფელ ნაზარლოში. 14:30-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ყარაჯალარი, კარათაკლია, აქთაკლია, ფონიჭალა და მიმდებარე სოფლებში.
11:45-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის რაიონის კაპანახჩი, ლეჟბადინი, ქუთლიარი, ქესალო, კირაჩმუღანლო, აზიზკენდი, წითელი ხიდის ტერიტორიაზე. 13:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ყიზილაჯლო, ჯანდარი.
12:00-დან 18:30 საათამდე – აბონენტებს რუსთავში ლეონიძის, მესხიშვილის, 1 მაისის ქუჩებზე, სტამბულის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
12:00-დან 13:00 საათამდე – აბონენტებს ქ.წალკაში და წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბეშთაშენი, განთიადი, სამება, არ-სარვანი, ბარეთი, კოხტა, დარაკოვი, ხარება და მიმდებარე სოფლებში.
13:00-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნახიდური, მუხრანა, ხიდისყური, ბალახაური, ქოლაგირი, ხატისოფელი, ქვ. ბოლნისი, მამხუტი, თამარისი, ჭაპალა.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.