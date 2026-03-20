20 მარტს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 20 მარტს 11:00-დან 15:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბაიდარი, კურტლიარ, ქურთლიარი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 12:30 საათამდე და 17:30-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს დმანისში 9 აპრილის, გორგასლის, ცურტაველის, გამსახურდიას და მიმდებარე ქუჩებზე; 13:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში გამსახურდიას, რუსთაველის, მუსხელიშვილის, ჭავწავაძის და მიმდებარე სოფლებში; 15:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოლაოღლი, ხულდარა, სადახლო, ცოპი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.