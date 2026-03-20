23 მარტს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 23 მარტს 11:00-დან 11:30 საათამდე და 18:30-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კულარი, კირიხლო, ზემო ყულარი, კირაჩმუღანლო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარათაკლია, აქთაკლია, გაჩიანი, ყარაჯალარი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში თოდრიას, ლესელიძის, თავგორაშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.