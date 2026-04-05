კათოლიკური ეკლესიის პონტიფექსის რანგში თავისი პირველი სააღდგომო მესის ჩატარებისას, რომის პაპმა ლევ XIV-მ მებრძოლებს იარაღის დაყრისკენ მოუწოდა.
„ვინც იარაღს ფლობს – დაყაროს ის! ვისაც ომების გაჩაღება შეუძლია – აირჩიოს მშვიდობა!“ – განაცხადა რომის პაპმა, როდესაც ვატიკანში, წმინდა პეტრეს ბაზილიკის ცენტრალური აივნიდან მორწმუნეებს ტრადიციული სააღდგომო ქადაგებით მიმართა.
მან აღნიშნა, რომ მშვიდობა მიღწეული უნდა იყოს არა ძალით, არამედ დიალოგით. ქადაგებას მოედანზე შეკრებილი დაახლოებით 50 000 მორწმუნე უსმენდა.
პონტიფექსის თქმით, ადამიანები ეჩვევიან ძალადობას, ეგუებიან მას და გულგრილნი ხდებიან ათასობით ადამიანის სიკვდილის, ასევე იმ სიძულვილისა და განხეთქილების მიმართ, რომლებსაც კონფლიქტები თესავს. „ჩვენ არ შეგვიძლია გავაგრძელოთ გულგრილობა! და ჩვენ არ შეგვიძლია შევეგუოთ ბოროტებას!“ – განაცხადა პაპმა.
ამასთან, ის მორწმუნეებს 10 ენაზე მიესალმა, მათ შორის არაბულად, ჩინურად და ლათინურად, რითაც აღადგინა პრაქტიკა, რომელზეც მისმა წინამორბედმა, ფრანცისკემ უარი თქვა.