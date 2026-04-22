მარნეულში, ქორწილში, მამაკაცი დაჭრეს

მარნეულში მამაკაცი დაჭრეს. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევა 21 აპრილს, დაახლოებით 23:00 საათზე, მარნეულში საქორწილო დარბაზში მოხდა.
წინასწარი ინფორმაციით, ქორწილის დროს ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ კი ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა, რის შედეგადაც 35 წლის მამაკაცი დაჭრეს. დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით სამიდან ექვს წლამდე