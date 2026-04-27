რომის პაპი: ისინი, ვინც ომებს აჩაღებენ, ყველას გვართმევენ მშვიდობიანი მომავლის შანსს

ისინი, ვინც ომებს აჩაღებენ, ყველას გვართმევენ მშვიდობიანი მომავლის შანსს, – განაცხადა რომის პაპმა ლეო XIV-მ საკვირაო ქადაგებისას. პაპი ჩერნობილის კატასტროფის მეორმოცე წლისთავსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მომხდარმა კაცობრიობის კოლექტიურ სინდისზე კვალი დატოვა.
„არ დაგვავიწყდეს ის ქურდებიც, რომლებიც დედამიწის რესურსების ძარცვით, სისხლიანი ომებით ან ბოროტების ნებისმიერი ფორმით მხარდაჭერით, უბრალოდ ყველას გვართმევენ მშვიდობიანი და მშვიდი მომავლის შანსს.
ვიმედოვნებ, რომ გადაწყვეტილების მიღების ყველა დონეზე სიბრძნე და პასუხისმგებლობა ყოველთვის გაიმარჯვებს, რათა ატომური ენერგია ყოველთვის სიცოცხლისა და მშვიდობის მხარდასაჭერად გამოიყენონ“, – აღნიშნა რომის პაპმა.