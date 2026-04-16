16 აპრილს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 16 აპრილს 10:00-დან 18:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, კოსტავას, მუსხელიშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში ბათუმის, მაიაკოვსკის, ოსტროვსკის, სააკაძის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დარბაზი, ძველი ქვეშეთი, მუშევანი, ფოცხვერიანი, ხახაალაჯვარი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.