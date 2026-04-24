24 აპრილს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 24 აპრილს 11:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბოლნისი, მამხუტი, პატარა დარბაზი, ფოლადაური, კუდრო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტრეტის სოფლებში ქვემო კარაბულახი, გედაგდაღი, პირველი სალამალეიქი, უსეინქენდი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჯორჯიაშვილი, ასურეთი, ენაგეთი, ბორბალო და მიმდებარე სოფლებში; 15:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მუღანლო, ნახიდური და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.