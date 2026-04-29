29 აპრილს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 29 აპრილს 11:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში 26 მაისის, გამსახურდიას, რუსთაველის, კოსტავას და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კულარი, კირაჩმუღანლო და კირიხლო; 11:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კამარლო, დაგარახლო, ქარიანი, სოგუთლო და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისში ფიროსმანის, აღმაშენებლის, გოგებაშვილის, გიორგი ბრწყინვალის და მიმდებარე ქუჩებზე; 12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დარბაზი, მუშევანი, ფოცხვერიანი, ქვეში, ხახალაჯვარი და მიმდებარე სოფლებში; 12:10-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განთიადი, დარაკოვი, ხადიკი, წინწყარო და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.