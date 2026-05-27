ერთ-ერთი პირი ყვება, რას მოჰყვა გორში, პოლიციელებთან შელაპარაკება, რის შემდეგაც მას და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
როგორც ლაშა აბისონაშვილი აცხადებს, შელაპარაკება მას შემდეგ დაიწყო, რაც სამსახურიდან შესვენებაზე გამოსულ მის მეგობარს, პოლიციელების მანქანა დაედევნა.
ლაშა აბისონაშვილის თქმით, ის მეგობრის დახმარებას ცდილობდა, თუმცა ფიზიკურად მასაც გაუსწორდნენ.
„მე და ჩემი ძმაკაცი გვცემეს მაგრად. მანქანა „მიუშვეს“, ამას შელაპარაკება მოჰყვა და მაგრად სცემეს. ვაშველებდი და შემდეგ მეც მცემეს. 28-29 წლისაა ჩემი მეგობარი, სამსახურში, შესვენებაზე იყო გასული და შემდეგ სამსახურში მიდიოდა ფეხით. ეს საუბარი იყო: „რატომ მომიშვიო [მანქანა]“. ჩხუბი რომ დაიწყო, შემდეგ მივედი. მხოლოდ ჩვენ ორი ვიყავით. არ ვიცი მიზეზი,[რატომ სცემეს]. დარწმუნებული ვარ, მანაც არ იცის. არ ედო ბორკილები [ფიზიკური დაპირისპირებისას]. მე თავზე, ასევე, ფეხზე მაქვს დაზიანება. თუ მეც დამნაშავე ვიყავი, რატომ გამომიშვეს?“ – განაცხადა ლაშა აბისონაშვილმა.
რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ერთ-ერთ მათგანს ცივი იარაღი ჰქონდა, ლაშა აბისონაშვილი აღნიშნულს უარყოფს.
„ჩხუბის შემდეგ გამიშვეს. ალბათ, პოლიციაშია გადაყვანილი ჩემი მეგობარი. ჩემი აზრით, ძალიან ცუდად იქნება. არ მინახავს, ყველა სცემდა ვინც მოვიდა. თავიდან თითქოს განეიტრალება მიდიოდა. ვინც მოვიდა, ყველამ ძალა იხმარა.
ამ ყველაფერს შემთხვევით შევესწარი. ჩემი დაკავება არც უნდოდათ, ეს გაუშვითო. სიტყვიერი შეურაცხყოფა მომაყენეს. მაგინებდნენ…
ჩემს მეგობარს არასდროს ჰქონია რაიმე კონფლიქტი. ჩემმა მეგობარმა თქვა, მანქანა მომიშვა და ხელი გამომიქნიაო. ალბათ, უთხრა, [ჩემმა მეგობარმა] რას აკეთებო. ასევე, მან უთხრა, „საქართველოს ბანკში“ ვმუშაობ, ადვოკატს დავურეკავო და მაგაზე უფრო გახდნენ აგრესიულები“, – განაცხადა ლაშა აბისონაშვილმა „ქართლის ამბებთან“.
ცნობისთვის, გორში, ე.წ. კომბინატის დასახლებაში 2 პირს სამართალდამცავთა ჯგუფი ფიზიკურად დღეს გაუსწორდა. აღნიშნულის ამსახველ კადრებს სოციალურ ქსელში „ქართლის ამბები“ ავრცელებს. თავის მხრივ, პროკურატურამ პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო.