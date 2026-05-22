საპატრულო პოლიცია – მოქალაქეების ნაწილს ეგზავნება მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, თითქოს დაჯარიმდნენ საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევისთვის, მოვუწოდებთ მათ, არ შევიდნენ შეცდომაში

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სახელით მოქალაქეების ნაწილს ეგზავნება მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, თითქოს ისინი დაჯარიმდნენ საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევისთვის, კერძოდ, სიჩქარის გადაჭარბებისთვის. მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას თან ახლავს ბმულიც, – ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპატრულო პოლიციის განცხადებაში.
როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, აღნიშნული შეტყობინებები საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მხრიდან არ არის გაგზავნილი.
„მოქალაქეების ინფორმირების მიზნით, გვსურს, განვმარტოთ, რომ აღნიშნული შეტყობინებები საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მხრიდან არ არის გაგზავნილი. მოვუწოდებთ არ შევიდნენ შეცდომაში და არ შეასრულონ შეტყობინებაში მითითებული ინსტრუქცია. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრს. ასევე ვაცხადებთ, რომ აღნიშნული ფაქტი შესწავლილი იქნება შესაბამისი სამსახურის მიერ“, – ნათქვამია საქართველოს საპატრულო პოლიციის განცხადებაში.