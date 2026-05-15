სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ „ლიბრე“ სასურსათო სივრცეში კატის ყოფნისა და ვადაგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტების გამო დააჯარიმა

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ „ლიბრე“ დარღვევების გამო დააჯარიმა. კერძოდ, როგორც სურსათი ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც სასურსათო სივრცეში კატის არსებობას შეეხებოდა, „ლიბრეში“ არაგეგმური ინსპექტირება განახორციელა, შედეგად ობიექტზე დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობების განმეორების ფაქტი, ასევე ვადაგასული სურსათის რეალიზაცია, რის გამოც შეუჩერდა კონკრეტული საწარმოო პროცესი და ვადაგასული სურსათი დაილუქა.
„სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე ( ცხოველის, კატის არსებობა სასურსათო სივრცეში), სახელმწიფო კონტროლი (არაგეგმური ინსპექტირება) განახორციელა ს/ს „ნიკორა ტრეიდში“ („ლიბრე“, ს/კ 206255808 მის: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 19). ინსპექტირებისას ობიექტზე დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობების განმეორების ფაქტი, ასევე ვადაგასული სურსათის რეალიზაცია, რის გამოც ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა 5000 ლარით და შეუჩერდა კონკრეტული საწარმოო პროცესი. ვადაგასული სურსათი დაილუქა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ზედამხედველობით განადგურდება.
სააგენტო მოუწოდებს მომხმარებელს, სურსათის შეძენისას ყურადღება მიაქციოს ეტიკეტს, სურსათის შენახვისა და რეალიზაციის პირობებს და ნებისმიერი დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, აცნობოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზს – 1501.
არცერთი შეტყობინება რეაგირების გარეშე არ დარჩება“, – აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში.